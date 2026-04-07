Турция приветствует перемирие между США и Ираном

МИД Турции выступило с заявлением, в котором одобрило соглашение о временном прекращении огня и двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, достигнутое в связи с конфликтом в регионе.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором приветствовало решение о временном прекращении огня, достигнутое в связи с конфликтом в регионе, говорится в заявлении ведомства, распространенном по поводу соглашения о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

"Сейчас важно неукоснительно соблюдать все условия перемирия на местах, и Анкара надеется, что все стороны-участницы противостояния будут тщательно соблюдать достигнутые договоренности"

- МИД Турции

В турецком дипломатическом ведомстве еще раз подчеркнули: установление прочного мира возможно исключительно посредством диалога, дипломатии и взаимного доверия, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Турция в очередной раз подтвердила свою готовность и впредь оказывать всестороннее содействие с целью успешного завершения переговоров, которые пройдут в столице Пакистана Исламабаде.

Также власти страны поздравили братский Пакистан с той ролью, которую он сыграл в миротворческом процессе, и пожелали руководству страны продолжения всех миротворческих инициатив, - говорится в заявлении.

Напомним, ранее мы писали о том, что двухнедельное перемирие, предпринятое для проведения мирных переговоров между США и Ираном, поприветствовали Россия, Азербайджан, Китай, Египет и ряд международных организаций.