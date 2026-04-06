Более 40 судов Японии застряли в районе Ормузского пролива – СМИ

В Токио подтвердили информацию о том, что в районе Ормузского пролива заблокированы десятки японских судов. Ранее сегодня стало известно, что благодаря договоренностям США и Ирана движение судов в этом проливе временно возобновится.

В районе Ормузского пролива оказались заперты 42 корабля Японии. Об этом сообщили 8 апреля представители правительства этой страны.

Они отметили, что после сообщении о двухнедельном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном появилась надежда на то, что коммерческие суда снова смогут курсировать через этот пролив, передает телеканал NHK.

В аппарате правительства Японии обратили внимание на то, что ситуация в районе Персидского залива продолжит негативно влиять на японскую и мировую экономику до тех пор, пока кризис вокруг Ирана не будет урегулирован на долговременной основе. Там подчеркнули также, что пока спешить с выводами не стоит, уточнив, что в ближайшее время предстоит заняться разрешением ситуации вокруг обогащенного иранского урана. В Токио рассчитывают, что это удастся сделать с помощью дипломатии.

Ранее сегодня стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. На время этого перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства.