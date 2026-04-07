Джейхун Байрамов и Аббас Аракчи провели переговоры на фоне перемирия США и Ирана

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили по телефону договоренность о прекращении огня между США и Ираном. Азербайджанская сторона приветствовала перемирие и выразила надежду на успех мирного диалога при посредничестве Пакистана.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Главной темой беседы стала текущая ситуация с безопасностью в регионе после достижения договоренности о прекращении огня.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что строгое соблюдение режима тишины необходимо для снижения напряженности и окончательной стабилизации обстановки. Он высоко оценил усилия стран-посредников, особо отметив вклад дружественного Пакистана в процесс примирения сторон.

Глава МИД Азербайджана указал на безальтернативность дипломатического пути решения проблемы. Он выразил надежду на то, что запланированные переговоры в Исламабаде принесут конкретные результаты, и заверил иранского коллегу Аббаса Аракчи, что Баку неизменно готов поддерживать любые инициативы по укреплению регионального мира и сотрудничества.