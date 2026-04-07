За связь с "враждебными сетями" арестовали шесть человек в Иране

Задержанные в северо-восточной части Ирана граждане передавали данные, которые могли использоваться противниками страны для нанесения ударов по ее территории.

На северо-востоке Ирана арестовали шестерых человек, подозреваемых в связях с "враждебными сетями". Об этом сообщил прокурор провинции Северный Хорасан, где и были задержаны граждане.

По его словам, арестованные поддерживали связь с оппозиционными средствами массовой информации по телефону и с помощью текстовых сообщений.

Прокурор добавил, что эти граждане действовали в ущерб национальной безопасности и национальным интересам. Он акцентировал внимание на том, что некоторые из них передавали прессе видеоматериалы и изображения разных мест, что должно было помочь противникам Исламской Республики определить цели для нанесения дальнейших ударов.

Напомним, с конца февраля США и Израиль проводили кампанию против Ирана, в рамках которой атаковали объекты в крупнейших городах страны. В ответ Исламская Республика наносила удары по территории еврейского государства и американским объектам на Ближнем Востоке.

Ранее сегодня стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, в рамках которого Исламская Республика временно разблокирует Ормузский пролив.