Вэнс считает хрупким перемирие между США и Ираном

Вице-президент Соединенных Штатов заявил о том, что действующее перемирие между США и Ираном пока еще хрупкое, но Вашингтон собирается добиваться прогресса в процессе урегулирования.

Соглашение о прекращении огня между Тегераном и Вашингтоном пока что еще нельзя назвать устойчивым, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Будапеште.

Он отметил, что существуют люди, которые не хотели бы полного установления мира на Ближнем Востоке.

"И вот почему я говорю, что это хрупкое перемирие: есть люди, которые явно хотят сесть за стол переговоров и работать с нами, чтобы найти выгодное соглашение. А есть и те, кто лжет даже о хрупком перемирии, которое мы уже заключили"

– Джей Ди Вэнс

Тем не менее, подчеркнул вице-президент, американская сторона ставит перед собой цель добиваться прогресса в вопросе урегулирования конфликта с Ираном.

Кроме того, Вэнс заявил о том, что основой хрупкого ирано-американского перемирия является участие в переговорном процессе союзников США на Ближнем Востоке.

"И не только Соединенные Штаты, но и наши союзники согласились перестать атаковать. И это основа хрупкого перемирия, которого мы достигли"

– Джей Ди Вэнс