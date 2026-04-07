Пезешкиан назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке

В ходе телефонных переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что остановка боевых действий в Ливане является частью масштабных договоренностей с США, на основе которых планируется завершить конфликт. Об этом сообщила пресс-служба иранского президента.

Как пояснил Масуд Пезешкиан, власти Ирана уже разработали и предложили конкретный план по завершению войны.

"Иран представил план из десяти общих положений, которые являются рамками для остановки войны, одним из ключевых условий было установление режима прекращения огня в Ливане"

- пресс-служба президента Ирана

Ранее представители Белого дома в комментариях для СМИ отметили, что обнародованный Тегераном перечень не является основой для диалога. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на повестке предстоящих закрытых переговоров будет стоять только один список базовых положений, утвержденный Вашингтоном, назвав иные версии документов домыслами.