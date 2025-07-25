Поезд Боржоми - Бакуриани в Грузии вернется в 2027 году

В Грузии со следующего года будет восстановлено движение поезда между Боржоми и Бакуриани. Исторический поезд, известный как "Кукушка", не ходит с 2020 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о планах по восстановлению железнодорожной линии Боржоми - Бакуриани.

"Будет полностью реконструирована как железная дорога, так и железнодорожная инфраструктура, а также отремонтированы пять соответствующих железнодорожных станций"

– Ираклий Кобахидзе

Запустить снова маршрут, не действовавший с 2020 года, планируется с января 2027 года.

Протяженность узкоколейной железной дороги, существующей более 100 лет, составляет около 38 км, время в пути превышает два часа. Дорога связывает два горных курорта Грузии.