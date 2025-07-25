Вестник Кавказа

Поезд Боржоми - Бакуриани в Грузии вернется в 2027 году

Боржоми
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии со следующего года будет восстановлено движение поезда между Боржоми и Бакуриани. Исторический поезд, известный как "Кукушка", не ходит с 2020 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о планах по восстановлению железнодорожной линии Боржоми - Бакуриани.

"Будет полностью реконструирована как железная дорога, так и железнодорожная инфраструктура, а также отремонтированы пять соответствующих железнодорожных станций"

– Ираклий Кобахидзе

Запустить снова маршрут, не действовавший с 2020 года, планируется с января 2027 года.

Протяженность узкоколейной железной дороги, существующей более 100 лет, составляет около 38 км, время в пути превышает два часа. Дорога связывает два горных курорта Грузии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
725 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.