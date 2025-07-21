Вестник Кавказа

Грузия превратит горный Бакуриани в международный курорт

Военно-грузинская дорога
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии стремятся сделать из Бакуриани международный горнолыжный курорт, для этого проводятся работы по улучшению инфраструктуры - ремонтируется система водоснабжения, строятся очистные сооружения, создаются велодорожки и улучшается транспортная логистика.

Горнолыжный курорт Бакуриани в Грузии станет курортом международного уровня, в этом цель грузинских властей, рассказал министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе.

Он рассказал, что на курорте улучшаются условия, реализуется ряд проектов.

"Министерство реализует важные проекты, включая ремонт систем водоснабжения и канализации. Государство инвестирует более 200 млн лари ($73,8 млн), чтобы окончательно решить эту проблему"

– министр

Также в будущем году в Бакуриани улучшится туристическая инфраструктура, будут проложены новые пешеходные и велосипедные дорожки, появится транспортный хаб, начнет работать новый детский сад, а также будут построены очистные сооружения для снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Отметим, что Грузия заняла самое высокое место среди соседних стран в экологическом рейтинге Worldpopulationreview.

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