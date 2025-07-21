Грузия превратит горный Бакуриани в международный курорт

Горнолыжный курорт Бакуриани в Грузии станет курортом международного уровня, в этом цель грузинских властей, рассказал министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе.
Он рассказал, что на курорте улучшаются условия, реализуется ряд проектов.
"Министерство реализует важные проекты, включая ремонт систем водоснабжения и канализации. Государство инвестирует более 200 млн лари ($73,8 млн), чтобы окончательно решить эту проблему"
– министр
Также в будущем году в Бакуриани улучшится туристическая инфраструктура, будут проложены новые пешеходные и велосипедные дорожки, появится транспортный хаб, начнет работать новый детский сад, а также будут построены очистные сооружения для снижения вредного воздействия на окружающую среду.
Отметим, что Грузия заняла самое высокое место среди соседних стран в экологическом рейтинге Worldpopulationreview.