Грузия стала лидером региона по охране окружающей среды

Грузия обогнала Россию, Турцию и страны Южного Кавказа в рейтинге, касающемся вопросов охраны окружающей среды. При этом первые места экологического рейтинга заняли страны Европы.

Грузия в рейтинге по индексу экологической эффективности заняла позицию в середине списка, обогнав соседние государства.

Первое место рейтинга досталось Эстонии, она получила 75,3 балла. Вместе с ней в пятерке разместились Люксембург, Германия, Финляндия и Великобритания. Грузию получила 46,9 балла, на одну позицию обойдя Россию. Ниже в рейтинге находятся Армения - 44,7 балла, Азербайджан - 40,4 балла и Турция - 37,6 балла.

Замыкает рейтинг стран по охране окружающей среды Вьетнам, который был оценен в 24,5 балла.

Рейтинг составлен на основе статистических данных Worldpopulationreview. Он высчитывается, исходя из того, как государство справляется со смягчением последствий изменения климата, обеспечением жизнеспособности экосистем и поддержанием здоровой окружающей среды.