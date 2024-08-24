Куда поехать в горы в Грузии: 5 лучших горных регионов в сравнении

Путешествие в Грузию будет неполным без посещения хотя бы одного из ее высокогорных регионов. Выбрать между популярными Казбеги и Сванети или менее посещаемыми регионами Тушети, Хевсурети и Рача может быть непросто. Расскажем, какой горный регион наиболее подойдет для маршрута по Грузии с учетом времени года, бюджета, транспорта и личных предпочтений.

Помимо захватывающих дух пейзажей и массы возможностей для пеших походов, Кавказские горы служат вратами в увлекательную историю Грузии, уникальные культурные традиции и яркие вкусы региональных блюд. Где отдохнуть в горах Грузии?

Степанцминда - лучший вариант для легкого приключения

В менее чем трех часах езды от Тбилиси находится Степанцминда (Казбеги) - самый посещаемый горный регион Грузии. Остановившись в Степанцминде в качестве базы, можно познакомиться с самыми разнообразными ландшафтами на дневных треках по окружающим долинам, простых или умеренной сложности. Хотя популярность превратила Степанцминду в более коммерческое место по сравнению с остальными регионами, его преимущества - это отличная инфраструктура и легкая доступность. Расположенная в регионе Мцхета-Мтианети на высоте 1700 метров Степанцминда находится в самом сердце Большого Кавказа, образующего границу между Грузией и Россией.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Поездка из Тбилиси в Степанцминду по Военно-Грузинской дороге - это отдельное удовольствие. По мере продвижения на север горы постепенно открываются взору, увенчиваясь заснеженным пиком горы Казбек (5033 м) и знаменитой Троицкой церковью в Гергети (Цминда Самеба). Несмотря на близость к столице, местные горы столь же впечатляющи, как и в более удаленных районах.

Расположение и доступность Степанцминды

Находится в 150 км к северу от Тбилиси; примерно 3 часа по Военно-Грузинской дороге;Открыт круглый год, но зимой дорога может закрываться на срок от нескольких часов до нескольких дней;

Основная дорога полностью заасфальтирована и подходит для любого транспорта;

Меньшие дороги в долины и села - грунтовые или гравийные (лучше иметь транспорт с полным приводом);

На маршрутке можно доехать от автостанции Дидубе.

Хайкинг в Степанцминде

В районе есть полдюжины дневных маршрутов, начиная с несложного подъема к Троицкой церкви в Гергети, откуда можно дойти дальше до ледника;

Популярный трек в долине Джута предлагает потрясающие виды на массив Чаухи, который называют "грузинскими Доломитами";

Трек по ущелью Трусо известен красочными травертинами и минеральными источниками и завершается у крепости Закагори;

Для чего-то необычного попробуйте трекинг в ущелье Сиони. Тропы в Степанцминде размечены.

Чем еще заняться в Степанцминде

Те, кто не хочет идти пешком, к церкви в Гергети могут доехать;

Дальше на север, ближе к границе с РФ, находится впечатляющее Дарьяльское ущелье с монастырем, кафе и винотекой;

По пути к Казбеги много смотровых площадок, есть советские мозаики, можно съездить к каменным головам Сно;

Прокатиться на канатной дороге Коби-Гудаури, которая работает зимой и летом.

Где жить в Степанцминде?

В Степанцминде есть несколько хороших отелей, включая уже ставший культовым Rooms Kazbegi (отреставрированный советский санаторий с красивым панорамным видом);

Для экономных путешественников подойдут более скромные гостевые дома (Guest House Tamta, Ketino’s Home, Red Stone), также популярны домики-шалаши под аренду;

За пределами Казбеги также есть неплохие гостевые дома - Fifth Season в Джуте и AltiHut у ледника Гергети.

Что поесть в Степанцминде?

В Степанцминде несколько ресторанов специализируются на местной кухне. Можно попробовать хинкали по-горски, хабизгина (картофельно-сырный осетинский хачапури), мхловани (вид хачапури с зеленью, например, крапивой), хачоэрбо (грузинское сырно-творожное фондю). Некоторые небольшие рестораны открыты только летом.

Услуги и удобства в Степанцминде

В Степанцминде есть супермаркеты, аптеки и пекарни, а вот банкоматов мало, лучше взять с собой наличные деньги;

Зона покрытия мобильной связью в поселке и соседних долинах хорошая.

Лучшее время для посещения Степанцминды

Сезон хайкинга: с начала мая до конца октября, при этом пик сезона: июль-август, но особенно красиво в сентябре-октябре;

Во время празднования Ломисобы в начале лета пробки вокруг Степанцминды могут длиться часами;Джута и Трусо закрыты зимой и открываются только весной;

Асфальтированная дорога к церкви Гергети зимой может быть доступна только для полноприводных автомобилей;

Горнолыжный сезон на близлежащем курорте Гудаури длится с конца декабря до середины апреля.

Сванетия - лучший вариант для трекинга или автопутешествия

Также расположенный в горах Большого Кавказа, но на противоположной стороне страны в Западной Грузии, Сванети - это главный походный регион Грузии. Благодаря новым асфальтированным дорогам, он также хорошо подойдет для автопутешествия. Более удаленный и суровый, чем Степанцминда, но с приличной инфраструктурой, впечатляющие пейзажи сочетаются здесь со Сванской культурой и оборонительными башнями, внесенными в список ЮНЕСКО. Сванети идеально подходит для неторопливого многодневного исследования, пешком или на машине, но чтобы добраться сюда, требуется больше времени и ресурсов.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Виды на высочайшую точку Грузии Шхару (5193 м) и узнаваемую Ушбу на горизонте трудно превзойти, а высокая концентрация сванских башен в регионе придает местным селам уникальный облик. Село Местиа и внесенный в список ЮНЕСКО Ушгули (2100 м) - два основных пункта назначения для большинства посетителей. Соединяющая их тропа - это самый популярный многодневный маршрут в Грузии. Между ними расположены десятки живописных деревушек, каждая со своей красивой церковью. Новая дорога между Ушгули и Лентехи упрощает исследование Нижней Сванети.

Расположение и доступность Сванетии

В 450 км к северо-западу от Тбилиси, примерно 8 часов по дороге;

Лучше добираться из Кутаиси (220 км; 5 часов) или Зугдиди (140 км; 3 часа).

Есть две дороги на выбор: через Зугдиди (первая точка - Местиа; открыта круглый год) или через Лентехи (первая точка - Ушгули; открыта с мая по октябрь);

Обе дороги заасфальтированы, но есть гравийные участки;

Дорога Зугдиди-Местиа-Ушгули-Лентехи-Кутаиси подходит для любого транспорта, но у некоторых компаний по аренде автомобилей могут быть для нее особые условия;

Маршрутки есть из Кутаиси и Зугдиди, но рейсов мало;

Авиарейсы в аэропорт Местии из Тбилиси (Натахтари) и Кутаиси выполняет Vanilla Sky, но билеты достать сложно, а рейсы часто отменяют в последний момент;

Местных водителей для поездок в Ушгули, к озерам Корульди и другим точкам Сванети можно найти на автостанции Местии.

Хайкинг в Сванетии

Тропы Сванети хорошо размечены - здесь, вероятно, самое большое количество маршрутов среди горных регионов Грузии - от четырехдневного трека Местия-Ушгули до дневных прогулок вокруг Местии;

Особенно интересные маршруты ведут к озерам Корульди, леднику Чалаади и хребту Чхрути;

Также стоит рассмотреть маршруты из Мазери - села у подножия Ушбы.

Чем еще заняться в Сванетии?

Сванети - это не только трекинговое, но и культурное направление. Сванетский музей истории и этнографии - один из самых необычных в Грузии, там также есть множество небольших домов-музеев и башен, открытых для посещения;

В отличие от Степанцминды, в Местии вполне можно провести все время, гуляя по мощеным улочкам старого квартала с видами на башни и горы. То же относится к селению Ушгули, куда обычно ездят на день из Местии;

Возле Местии есть два горнолыжных курорта: Хацвали и Тетнулди. Летом стоит прокатиться на канатке в Хацвали.

Где жить в Сванетии?

В Сванетии множество гостевых домов и отелей, в том числе в Местии есть апартаменты для длительного проживания. Горные приюты, такие как Lahili, открыты только летом;

В Ушгули выбор скромнее, преобладают простые гостиницы, но некоторые номера в Guesthouse Angelina выходят прямо на очень красивую церковь Богоматери;

В деревнях между Местией и Ушгули мест мало, а гостевые дома на лето стоит бронировать заранее.

Что поесть в Сванетии?

В Местии есть десятки ресторанов, минимум две специализированные кофейни, есть даже коктейль-бары. Здесь стоит пробовать сванскую кухню, фирменное блюдо - кубдари (мясной пирог). Кафе в Местии открыты летом и зимой, но возможны закрытия осенью и весной.

Услуги и удобства в Сванетии

В Местии есть продуктовые магазины, аптеки и пекарни;

Банки и банкоматы есть в Местии, в Ушгули нужно взять наличные деньги;

Хорошее покрытие мобильной связью только в Местии, в некоторых селах может не ловить.

В Сванетии могут происходить отключения электричества.

Лучшее время для посещения Сванетии

Пик сезона приходится на июль и август;

Сентябрь здесь менее людный; осенние краски проявляются к середине октября;

Температура по ночам может резко падать, а в некоторых гостевых домах в Ушгули нет отопления;

В июле в Сванетии отмечают Квирикобу, а в феврале - Лампробу.

Тушетия - лучший вариант для любителей дикой природы и уединения

Открытая лишь на короткий летний период Тушетия - это "Святой Грааль" высокогорных регионов Грузии. Только смельчаки отправляются на север от Тбилиси, чтобы пересечь перевал Абано и попасть по самой опасной дороге страны в Тушетию. Природа этого региона впечатляет, но ограниченные удобства и отсутствие развлечений помимо многодневных походов и верховой езды делают его весьма нишевым направлением. Здесь находится самое высокогорное постоянно обитаемое поселение Грузии (2345 м), а также самые удаленные поселения грузинской части Большого Кавказа. Это направление требует самого тщательного планирования.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Для долгой поездки из Тбилиси через перевал Абано (узкая дорога, вырубленная в скале) требуется профессиональный водитель и транспорт. Омало (1880 м) и более высокорасположенные села полностью окружены горами, а масштаб долин и необъятность Тушети создают атмосферу, которую трудно описать словами. Тушетия отрезана от мира большую часть года, здесь мало туристов, поэтому это место кажется нетронутым массовым туризмом. При этом в Тушетии существуют культурные нормы, которые посетители обязаны соблюдать, а люди здесь могут быть более сдержанными и закрытыми для посторонних. Безопасность на дороге - это также серьезный вопрос, нужно быть готовым к определенному дискомфорту.

Расположение и доступность Тушетии

В 185 км к северо-востоку от Тбилиси, примерно 7-8 часов по дороге до Омало;

Есть только одна дорога через перевал Абано (2826 м), она проходима примерно с середины июня до конца сентября;

Дороги между селами внутри Тушети также опасны, поэтому самостоятельное вождение рекомендуется лишь для очень опытных водителей внедорожников (может не быть связи для вызова помощи);

Поэтому предпочтительнее ехать с водителем: купить место в общем такси или нанять частного водителя на всю поездку;

Многодневные туры из Тбилиси - это также доступная альтернатива.

Хайкинг в Тушетии

Большинство маршрутов в Тушети - это походы продолжительностью от 2 до 5 дней. Это одни из самых удаленных и сложных маршрутов Грузии, подходящие только для опытных треккеров. Но есть несколько дневных маршрутов между деревнями, например, из Омало к крепости Дикло. Также популярны конные туры с гидом

Чем еще заняться в Тушетии?

Вариантов без трекинга мало, крепость Кесело над Омало впечатляет издалека, но внутри смотреть нечего;

Для культурного опыта стоит посетить Дартло - частично восстановленную каменную деревню;

Также можно просто просто наслаждаться временем в гостевом доме, погружаясь в ритмы местной жизни, пробуя местную кухню и напитки.

Где жить в Тушетии

Помимо отеля Samzeo Tusheti в Омало, проживание ограничено гостевыми домами.

Условия здесь более базовые, например, одна розетка на несколько комнат - не редкость, но большинство домов комфортны и предлагают домашнюю кухню;

Интересные места для проживания - Above The Clouds в Шенако, Guesthouse Shuni и Qeto’s Guesthouse в Дартло и Shio’s Stonehouse в Гиреви.

Что поесть в Тушетии

Ресторанов или кафе здесь нет - питание доступно только в гостевых домах. Тушетская кухня включает различные блюда, например, соленый сыр гудис квели, хинкали из баранины и тушетинское хачапури котори. Вкусны здесь сезонные овощные блюда с грибами и горными травами. Из напитков интересны чай из дикого чабреца (кондори) и похожий на безалкогольное пиво алуди.

Услуги и удобства в Тушетии

В Тушетии нет продуктовых магазинов или аптек, нужно брать все необходимое с собой. Также понадобятся наличные деньги;

Покрытие мобильной связью есть только в Омало и крупных селах, а большие участки перевала Абано - это зона без связи;

Отключения электричества и воды иногда случаются.

Лучшее время для посещения Тушетии

Перевал Абано открыт примерно с середины июня до конца сентября, но это зависит от погоды;

В начале лета возможны сильные дожди, а самые безопасные месяцы для поездки - это июль и август;

При этом август - это месяц культурных фестивалей, в разных селах празднества проходят почти каждые выходные.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Хевсурети - лучший вариант для любителей истории и аутентичности

Географически Хевсурети находится между Казбеги и Тушетией, балансирует между ними этот регион и во многом другом. Дороги делают его относительно доступным, но ощущение удаленности и нетронутости здесь тоже есть. Как и Сванетия, Хевсурети имеет яркую самобытность, а сочетание дневных походов и культурных впечатлений делает Хевсурети одним из самых интересных горных регионов Грузии. Хевсурети менее известен, чем Тушетия, но почти столь же удален. При этом дороги здесь лучше, поэтому сезон посещения длиннее (примерно с мая по ноябрь). В летние выходные сюда приезжают тургруппы из Тбилиси, но в остальное время здесь очень уединенно. Крайний север Грузии имеет богатую историю: романтика укрепленных деревень, сказания о воинах, народные легенды о склепах в сочетании с очаровательными пейзажами придают Хевсурети ореол таинственности. Прогулка по средневековым селам Шатили и Муцо ощущается как путешествие во времени. В отличие от Тушети или Сванети, куда нужно ехать на 5-7 дней, для Хевсурети достаточно 3 дней.

Расположение и доступность Хевсурети

В 150 км к северо-востоку от Тбилиси, примерно 4 часа по дороге до Шатили;

Сюда ведет только одна дорога через перевал Датвисджвари (2676 м);

Дорога асфальтирована до Рошки, далее по перевалу и после - гравий, проходима с с конца мая до конца ноября;

Дорога не такая узкая и крутая, как в Тушети, поэтому подходит для самостоятельного вождения при уверенном вождении в горной местности;

Маршрутки из Дидубе в Шатили курсируют раз в неделю в сезон.

Хайкинг в Хевсурети

Самый известный дневной маршрут в Хевсурети ведет к Абуделаурским озерам. Это очень живописная, средней сложности размеченная тропа, заканчивающаяся у подножия горы Чаухи. Можно пройти как дневной поход из деревни Рошка или как сквозной поход из Джуты (Степанцминда). Большинство других походов - многодневные, связывающие Хевсурети с Тушети на востоке или Казбеги на западе.

Чем еще заняться в Хевсурети

Можно часами исследовать и фотографировать загадочную крепость Муцо и укрепленное селение Шатили;

Из других достопримечательностей - склепы Анатори, башни и заброшенные деревни;

По пути в Хевсурети можно заехать в знаменитые хинкальные в Пшави и Дом-музей Важи Пшавелы в Чаргали.

Где жить в Хевсурети?

В Шатили есть несколько гостевых домов, включая варианты с видом на крепостные башни, например, Ethnic Hotel. Есть удаленные приюты для треккеров, например, Korsha Guesthouse перед перевалом, Ardoti Guest House или Guesthouse Grilo в Хонисчала.

Что поесть в Хевсурети?

Хотя основные приемы пищи будут в гостевых домах, в Шатили есть несколько вариантов кафе, включая Firefly и Sulphoni Hotel. Стоит попробовать кусэ рбо - блюдо из сыра, картофеля и топленого масла, мягкий сыр с плесенью дамбалхачо, хинкали. Свинину в селах не едят, но есть разнообразие молочных продуктов.

Услуги и удобства в Хевсурети

В Шатили есть небольшие магазинчики с напитками и закусками, но все остальное лучше привозить с собой;

В Шатили нужно взять наличные деньги;

Хорошее покрытие мобильной связью есть в Шатили и окрестностях, но по дороге есть мертвые зоны, при этом некоторые удаленные гостевые дома имеют доступ в интернет.

Лучшее время для посещения Хевсурети

Перевал Датвисджвари открыт с конца мая до конца ноября, но это зависит от погоды;

Дорога подвержена паводкам в конце весны (с мая по июнь);

Лучшее время для хайкинга: июль и август; в сентябре и октябре - очень красивые осенние краски.

Рача-Лечхуми - лучший вариант для любителей гастрономии и неспешных путешествий

Популярный у грузин, но пока малоизвестный иностранным туристам, регион Рача-Лечхуми - известен прохладным горным климатом и расслабленной атмосферой. Сюда можно доехать из Кутаиси за 1,5 часа, что делает его идеальным для короткого, спокойного отдыха. Хотя есть размеченные тропы, регион более известен глэмпингом, винодельнями и гастрономией, чем хайкингом. При этом Верхняя Рача остается относительно неисследованной. Рача-Лечхуми в Западной Грузии - это тоже Большой Кавказ, поэтому ландшафты здесь весьма разнообразны: от рождественских елей Рачи до известняковых скал Лечхуми.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Рача для Кутаиси - это поездка в горы на выходные. Новая дорога через горы из Сачхере позволяет добраться до города Они примерно за 4 часа из столицы, делая его доступным и из Тбилиси. Однако этот регион больше подходит для неспешных путешествий. При этом без своей машины передвигаться будет сложно. Этот регион более сезонный, чем некоторые другие районы, многие гостевые дома и мелкий бизнес закрываются вне лета. Рача и Лечхуми - это также винодельческие регионы, семейные винодельни предлагают дегустации и туры.

Расположение и доступность Рача-Лечхуми

В 100 км к северо-востоку от Кутаиси; примерно 2.5 часа по дороге до Они, и 230 км к северо-западу от Тбилиси; около 4 часов по дороге до Они;

Дороги работают круглый год, но высокогорные перевалы могут закрываться, например, в Верхнюю Рачу зимой не попасть;

Дороги в регионе асфальтированы и подходят для любого транспорта;

Маршрутки в Они есть из Тбилиси и Кутаиси, но по региону придется передвигаться на своей или арендованной машине.

Хайкинг в Рача-Лечхуми

Популярные дневные маршруты - это восхождение на гору Хвамли и прогулка к Сайрмским столбам. Эти тропы начального уровня и размечены. Есть более сложный многодневный трек к озеру Удзиро.

Чем еще заняться в Рача-Лечхуми

Основные достопримечательности - синагога и краеведческий музей в Они, крепость Орбели в Лечхуми, собор Никорцминда под Амбролаури;

Дорога на запад в Лечхуми усеяна винодельнями и погребами, например, можно посетить винодельню и гостевой дом Маргвелидзе в Садмели, винодельню Алеко Сарданашвили в Хванчкари;

Верхняя Рача идеальна для живописной поездки, а села Гона и Геби отличаются великолепными горными видами.

Где жить в Рача-Лечхуми?

Варианты есть от гостевых домов и отелей до геодезических глэмпингов и небольших семейных виноделен. В Они многим нравится Family Hotel Gallery.

Что поесть в Рача-Лечхуми?

Хотя в каждом гостевом доме есть кухня, в Раче есть несколько примечательных ресторанов: Kesane Forget Me Not и Винотека Чребало. Два фирменных рачинских блюда - это вяленая свинина Лори и шкмерули (цыпленок в чесночном соусе), они есть почти в каждом меню.

Услуги и удобства в Рача-Лечхуми

Супермаркеты, аптеки, пекарни и т.д. есть в городах Амбролаури, Они и Цагери.

Во всех трех городах есть банки и банкоматы, в Верхнюю Рачу нужно взять наличку;

Регион имеет хорошее покрытие мобильной связью.

Лучшее время для посещения Рача-Лечхуми:

Рача очень сезонна, многие заведения закрываются вне туристического промежутка июнь-октябрь;

Дороги в Верхнюю Рачу закрываются уже в конце сентября из-за снега;

Низменности и Они можно посетить в конце октября-начале ноября, чтобы полюбоваться осенней листвой.

Так какой горный регион Грузии выбрать?

Горные регионы Грузии невероятно разнообразны, у каждого есть свои плюсы и минусы: