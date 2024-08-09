Горы Грузии: как увидеть самые красивые места Хевсурети за 3 дня

Путешествие по Хевсурети объединяет все лучшее, что можно увидеть в этой исторической области Грузии, включая культурные объекты, однодневные походы и кулинарные впечатления. Расскажем, где находится Хевсурети, чем эта область известна и что нужно знать перед поездкой, а также какие места стоит включить в трехдневный маршрут.

Хевсурети - исторический высокогорный регион на северо-востоке Грузии, лежащий на склонах Главного Кавказского хребта. Сказочные пейзажи, средневековые башни и истории о местных воителях заслужили Хевсурети почетное место в грузинском фольклоре. Однако многие туристы упускают этот регион из виду.

Где находится Хевсурети?

Расположенная в северо-восточной Грузии между Степанцминдой и Тушети историческая область Хевсурети сейчас входит в регион Мцхета-Мтианети. Южная граница области проходит примерно в 100 км от центра Тбилиси, где река Арагви разделяется на Пшавскую Арагви Пшави и Хевсурскую Арагви. На севере Хевсурети граничит с Республиками РФ Ингушетией и Чечней.

Область делится на две части: Пиракета Хевсурети (внутренняя часть) и Пирикита Хевсурети (внешняя часть). Верхняя Хевсуретия известна селами-крепостями Шатили и Муцо, а также отдаленными поселениями Ардоти и Хонисчала, в то время как Нижняя Хевсуретия ассоциируется с селами Корша и Рошка. Эти части разделены горами, причем в Хевсурети ведет только одна дорога через перевал Датвисджвари ("Медвежий крест").

Чем известен Хевсурети?

Колыбель воинов. Хевсурети издавна был известна своими воинами. В прошлом хевсуры играли невероятно важную роль в защите северо-восточной границы Грузии. Раньше даже была популярной гипотеза о том, что хевсуры произошли от западноевропейских крестоносцев, осевших в этих краях. Отвага этих воинов упоминается в поэзии Важа-Пшавелы и других народных балладах. Хевсуров при советской власти за неповиновение переселяли в низины, из-за этого несколько деревень оказались заброшенными.

Башни. Хевсурети - это высокие горы и глубокие ущелья. Воинов здесь уже нет, но их боевые башни все еще стоят на страже на холмах. Культурные памятники Хевсурети столь же привлекательны, как и пейзажи: села-крепости, погребальные склепы, святилища хати, которые отражают смешение дохристианских и православных верований. Шатили и Муцо, а также некоторые отдельные башни XV-XVII веков были тщательно отреставрированы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кухня. Блюда Хевсурети, как и у большинства горных регионов, включают разнообразие молочных продуктов. Хинкали с говядиной (свинину в селах не едят), жаркое из картофеля, сыра и топленого масла кус эрбо и мягкий сыр с плесенью дамбалхачо.

Что нужно знать перед поездкой в Хевсурети?

Как и другие отдаленные горные районы, Хевсурети - это довольно консервативное место, где люди живут иначе, чем в крупных городах. Поэтому стоит одеваться в поездку соответствующим образом.

Хевсурети находится недалеко от приграничной зоны, но для посещения мест маршрута не потребуется никаких специальных разрешений.

В Хевсурети придется много ходить, понадобится удобная обувь.

В некоторых местах, особенно по дороге между селами, нет телефонного сигнала. В гостевых домах есть WIFI, но скорость соединения бывает не всегда хорошей.

В Шатили и Хонисчале есть гидроэлектростанции, поэтому в гостевых домах есть горячая вода и электричество.

В Хевсурети нужно брать наличные деньги, кроме того, здесь нет магазинов или аптек.

День 1: Корша, Рошка, озера Абуделаури и Хонисчала

Первый и последний дни маршрута по Хевсурети зависят от погоды и их можно менять местами. Если погодные условия хорошие, то лучше отправиться в поход, прежде чем пересекать перевал Датвисджвари во второй половине дня. Отправляться из Тбилиси стоит до 8 утра, чтобы избежать сильных пробок. Первая часть пути в Хевсурети идет по Военно-Грузинской дороге до Жинвали, а дальше через Пшави (еще один исторический регион), после чего начинается подъем в горы.

Корша. Первое крупное хевсурское село по пути называется Барисахо, чуть дальше по шоссе находится Корша, где есть несколько гостевых домов. В Корше также есть небольшой этнографический музей, расположенный в реконструированной каменной башне, чтобы посетить ее, нужно обратиться к владельцами гостевого дома "Корша".

Первое крупное хевсурское село по пути называется Барисахо, чуть дальше по шоссе находится Корша, где есть несколько гостевых домов. В Корше также есть небольшой этнографический музей, расположенный в реконструированной каменной башне, чтобы посетить ее, нужно обратиться к владельцами гостевого дома "Корша". Рошка. Чтобы добраться до Рошки и начала тропы для похода к озерам Абуделаури, нужно проехать еще 7 км по дороге до Гелисваке, а затем свернуть, поскольку на картах Google расположение неправильное. Рошка находится выше в горах, нужно свернуть с шоссе по серпантину, затем продолжать движение около 40 минут. Дорога здесь очень плохая, но в будущем ее заасфальтируют или хотя бы засыпят гравием.

Чтобы добраться до Рошки и начала тропы для похода к озерам Абуделаури, нужно проехать еще 7 км по дороге до Гелисваке, а затем свернуть, поскольку на картах Google расположение неправильное. Рошка находится выше в горах, нужно свернуть с шоссе по серпантину, затем продолжать движение около 40 минут. Дорога здесь очень плохая, но в будущем ее заасфальтируют или хотя бы засыпят гравием. Поход к Абуделаурским озерам. Грунтовая дорога через лес ведет к селу Рошка, дальше есть парковка и начало тропы для похода к озерам. Первая половина пути проходит по размеченным тропам по дну долины, дальше идет подъем к горному массиву Чаухи, у подножья которого лежат три альпийских озера. Самая сложная часть похода - участок пути к Белому озеру (самому большому), за которым следует очень крутой спуск к Голубому озеру (самому живописному), дальше остальных находится Зеленого озера. В целом, следует выделить минимум 6 часов на поход.

Грунтовая дорога через лес ведет к селу Рошка, дальше есть парковка и начало тропы для похода к озерам. Первая половина пути проходит по размеченным тропам по дну долины, дальше идет подъем к горному массиву Чаухи, у подножья которого лежат три альпийских озера. Самая сложная часть похода - участок пути к Белому озеру (самому большому), за которым следует очень крутой спуск к Голубому озеру (самому живописному), дальше остальных находится Зеленого озера. В целом, следует выделить минимум 6 часов на поход. Хонисчала. После похода нужно вернуться на главную дорогу, спустившись через Рошку тем же путем. Отсюда около часа, чтобы добраться до перевала Датвисджвари, затем еще 2,5 часа, чтобы добраться до Хонисчалы. Но если уже стемнело, лучше остаться в Рошке или Корше и продолжить путь в Верхнюю Хевсуретию на следующее утро.

День 2: Муцо, Шатили и Анатори

Во второй день стоит увидеть три самых важных исторических места в Хевсурети: села-крепости Муцо и Шатили, а также склепы в Анатори.

Муцо. Муцо находится всего в 3 км от Хонисчалы. Около 30 домов-башен села соединены между собой, когда-то Муцо считался самым прочным укреплением на северо-восточной границе Грузии. Чтобы добраться до села, нужно припарковаться на обочине дороги перед кафе и подняться по тропе примерно на один километр. По пути встретятся склепы и святилища. Село восстанавливали с 2014 года. Стоит выделить как минимум 2 часа на поход вверх и обратно.

Муцо находится всего в 3 км от Хонисчалы. Около 30 домов-башен села соединены между собой, когда-то Муцо считался самым прочным укреплением на северо-восточной границе Грузии. Чтобы добраться до села, нужно припарковаться на обочине дороги перед кафе и подняться по тропе примерно на один километр. По пути встретятся склепы и святилища. Село восстанавливали с 2014 года. Стоит выделить как минимум 2 часа на поход вверх и обратно. Анатори. Исчезнувшее село Анатори расположено между Муцо и Шатили, поэтому имеет смысл остановиться здесь по пути между ними. Это место опустело в 18 веке из-за эпидемии чумы, здесь остались только склепы и святилища.

Исчезнувшее село Анатори расположено между Муцо и Шатили, поэтому имеет смысл остановиться здесь по пути между ними. Это место опустело в 18 веке из-за эпидемии чумы, здесь остались только склепы и святилища. Шатили. На Шатили лучше оставить вечер и следующее утро, поскольку это самое большое поселение в этой части Хевсурети. Как и Муцо, это укрепленное село, но все больше башен перестраиваются и функционируют как гостевые дома и кафе. Здесь можно прогуляться между башнями и найти пиктограммы, оставленные на стенах.

День 3: Пшави и достопримечательности перевала Датвисджвари

Слезы Гуро. Водопад и неглубокая пещера, расположенные прямо на обочине дороги за пределами Шатили.

Водопад и неглубокая пещера, расположенные прямо на обочине дороги за пределами Шатили. Башня Лебаискари и крепость Кистани. В долинах с западной стороны дороги при выезде из Шатили расположены два заброшенных хевсурских села Кистани и Лебаискари. Крепость Кистани очень живописна, а башня Лебаискари находится ближе к дороге и ее легче увидеть. Это пример вайнахской башни с коническим силуэтом и небольшой крышей. Такой тип архитектуры распространен в этой части Южного Кавказа, а также в Чечне и Ингушетии. Поблизости можно увидеть еще несколько заброшенных каменных сооружений.

В долинах с западной стороны дороги при выезде из Шатили расположены два заброшенных хевсурских села Кистани и Лебаискари. Крепость Кистани очень живописна, а башня Лебаискари находится ближе к дороге и ее легче увидеть. Это пример вайнахской башни с коническим силуэтом и небольшой крышей. Такой тип архитектуры распространен в этой части Южного Кавказа, а также в Чечне и Ингушетии. Поблизости можно увидеть еще несколько заброшенных каменных сооружений. Перевал Датвисджвари. Расположенный на высоте 2600 метров над уровнем моря, перевал Датвисджвари - это самая высокая точка на дороге в Хевсурети. Там есть столы для пикника, но можно подняться до самой высокой точки перевала, отмеченной металлическим крестом.

Расположенный на высоте 2600 метров над уровнем моря, перевал Датвисджвари - это самая высокая точка на дороге в Хевсурети. Там есть столы для пикника, но можно подняться до самой высокой точки перевала, отмеченной металлическим крестом. Дом-музей Важа-Пшавела. После выезда из Хевсурети дорога снова пойдет через Пшави. Лука Разикашвили, известный под псевдонимом Важа-Пшавела, родился в деревне Чаргали в 1861 году. Многие из его стихотворений и рассказов ссылаются на легенды, связанные с Пшави и Хевсурети. В 1961 году в его доме открыли музей, построив рядом еще одно здание. По понедельникам музей закрыт, в остальные дни работает с 10 утра до 6 вечера. Вход стоит 2 лари.