Лучшее места для отдыха в горах Грузии: что нужно знать перед поездкой в Степанцминду

Степанцминда - это ближайший к Тбилиси горный район, куда можно относительно быстро добраться менее чем за 4 часа. Поэтому без Казбеги обычно не обходится ни одна поездка в грузинскую столицу. Расскажем, где находится Степанцминда, стоит ли туда ехать, как добраться из Тбилиси, какое время года выбрать для посещения и что там посмотреть.

Степанцминда занимает уникальное положение в туристическом секторе Грузии. К этому месту ведет одна из самых живописных дорог страны, а лежит поселок в окружении гор Большого Кавказа, наиболее впечатляющего горного массива в регионе. А фотографии Троицкой церкви в Гергети на фоне гор и облаков попадают во все путеводители по Грузии.

Кроме большого количества пеших маршрутов, Степанцминда - хорошее место, чтобы насладиться впечатляющими видами, горным воздухом и сытной грузинской кухней.

Где находится Степанцминда?

Степанцминда расположена на севере Грузии, примерно в 12 км от границы с Россией и почти прямо к северу от столицы Тбилиси. Этот поселок городского типа расположен на территории исторической области Хеви, границы которой примерно соответствуют Казбегскому муниципалитету. Степанцминда служит административным центром этого муниципалитета, который в свою очередь принадлежит краю Мцхета-Мтианети. Степанцминда лежит у подножия горы-пятитысячника Казбек, расположенной в центральной части горной системы Большого Кавказа.

Расстояние от Тбилиси до Степанцминды по дороге составляет 155 км. Тбилиси и Казбеги соединены одной дорогой, а самый живописный высокогорный участок между Тбилиси и Казбеги соединяет Военно-Грузинская дорога. В среднем поездка между Тбилиси и Степанцминдой по автомобильной дороге занимает 3-4 часа в зависимости от погодных условий, транспортного средства и пробок.

Стоит ли посещать Степанцминду?

Безусловно, это одно из самых живописных мест Грузии, ведь Казбек - это третья по высоте вершина страны, а после Эльбруса это вторая по высоте вулканическая вершина на Кавказе. Это чрезвычайно популярное место как среди туристов, так и среди грузин, приезжающих сюда на выходные и в отпуск. Поэтому инфраструктура здесь довольно хорошая, есть красивые отели, много кафе с вкусными блюдами, а добраться сюда из Тбилиси не так проблематично, как в более отдаленные горные уголки Грузии. Еще важно то, что это место доступно для туристов круглый год, за исключением тех (обычно непродолжительных, редко более суток) периодов, когда участок Военно-Грузинской дороги закрывают из-за риска схода лавин.

Степанцминда или Казбеги: как правильно?

Хотя официальным названием поселка и его окрестностей считается "Степанцминда" с 2007 года, местные жители и не только продолжают использовать "Казбеги". "Степанцминда" происходит от имени монаха Степана, в честь которого на этом месте была построена деревня за то, что он предупредил жителей о сходе лавины. В 1921 году название поселка было официально изменено на Казбеги в честь писателя Александра Казбеги.

Горная вершина, возвышающаяся над селением, имеет еще больше названий. По-русски гора именуется Казбек, грузины называют ее Мкинварцвери, что означает "ледяная вершина", а местные жители прозвали ее "невестой", потому что "лицо" горы часто скрыто за пеленой тумана, как за вуалью. Более того, каждая из проживающих в регионе народностей имеет собственное название для этой горы.

Когда лучше всего ехать в Степанцминду?

Для посещения Степанцминды нет плохого месяца, за исключением редких случаев зимой, когда Военно-Грузинскую дорогу закрыли. Окружающий ландшафт и атмосфера в Степанцминде меняются в течение всего года и каждый месяц по своему прекрасен. Однако лучшее время для поездки в Степанцминду - это с конца мая по начало июня, а также с конца августа по начало сентября. Погодные условия в этот период наиболее приятные.

Степанцминда расположена на высоте 1740 метров, поэтому весна приходит сюда позже, чем в Тбилиси. Снег возможен в апреле и даже мае, а средняя дневная температура воздуха колеблется в районе 10-15°С. Летом в Степанцминде, как и везде, пик туристического сезона. Средняя дневная температура воздуха составляет 22°С. В эти месяцы гораздо меньше дождей, а дни длиннее, поэтому это лучший период для треккинга. Но ночи прохладные даже в середине июля. Примерно в сентябре температура начинает падать, а к концу октября становится уже холодно.

Стоит ли ехать в Степанцминду зимой?

Поскольку зима в Степанцминде относится к низкому сезону, туристов в зимние месяцы здесь меньше, чем в другое время года. Хотя некоторые предприятия закрываются, большинство гостевых домов и ресторанов доступны для туристов. В Степанцминде с декабря по март дневная температура воздуха в Казбеги колеблется в пределах 0-5°С. Особенно холодные ночи в январе. Пешие прогулки в горах зимой не рекомендуются из-за снега, но до Троицкой церкви подняться можно. Чтобы попасть в Трусовоское ущелье и долину Сно, стоит подождать до июня. Стоит иметь в виду, что с середины декабря по апрель в соседнем Гудаури продолжается лыжный сезон, поэтому дорога в это время все равно более менее загружена.

Сколько дней нужно для посещения Степанцминды?

В Степанцминде лучше провести хотя бы одну ночь, чтобы выделить один день на поход к Троицкой церкви в Гергети. Хотя сама по себе Степанцминда небольшая, но в этом районе есть что посмотреть. Вы можете легко остаться здесь надолго, особенно если вы любите пешие походы. Из Степанцминды можно посетить Дарьяльское ущелье, долину Сно, поселок Джута и ущелье Трусо, так что Казбеги может стать базой для 4-5-дневного пребывания в горах. Но сюда можно съездить и в рамках однодневной поездки из Тбилиси. Но в таком случае стоит ехать до Троицкой церкви на машине. Можно поехать как самостоятельно, так и с экскурсионной группой. Частных и групповых туров в Степанцминду отправляется множество, и не только в сезон.

Как добраться в Степанцминду из Тбилиси?

В Степанцминду из Тбилиси отправляется несколько типов маршруток с автовокзала Дидубе, поездка обычно проходит как минимум с одной остановкой. Обратно в Тбилиси маршрутки уезжают с автостанции на главной дороге поселка. Также доехать из Тбилиси можно на трансфере или личном транспорте (но только если вы очень хороший водитель). Вдоль Военно-Грузинской дороги есть много мест, где можно остановиться, в том числе крепость Ананури, Арка дружбы и горнолыжный курорт Гудаури, поэтому поездка на трансфере или такси получится приятнее.

Где остановиться в Степанцминде и как передвигаться?

Большинство объектов размещения в Степанцминде расположены в черте поселка. Поэтому чтобы быть поближе к транспорту и хорошим ресторанам, стоит селиться на восточном берегу реки. Если приоритетнее вид на горы, можно выбрать отель на холме над Степанцминдой. Если хочется быть ближе к Троицкой церкви и леднику, можно остановиться в Гергети на верхнем западном берегу реки. Прогулка пешком из Степанцминды до церкви занимает 2-3 часа туда обратно, но из Гергети время подъема сократится на полчаса. На транспорте ехать до Троицкой церкви около 20 минут. По центру Степанцминды вполне можно передвигаться пешком, также есть такси.

Полезные советы перед посещением Степанцминды:

Дорога до Степанцминды длинная и местами извилистая, на всякий случай стоит взять с собой лекарства от укачивания.

Для пеших прогулок в горах нужна подходящая одежда и обувь, летом обязательны солнечные очки, головной убор и солнцезащитный крем.

В отелях и гостиницах, а также в большинстве ресторанов и кафе Степанцминды есть бесплатный WIFI, но качество соединения варьируется от места к месту, в целом, чем дальше от центра, тем оно нестабильнее.

Некоторые гостиницы и многие небольшие рестораны не принимают карты (а если и принимают, то не российские), поэтому стоит взять достаточно наличных денег.

В Степанцминде есть несколько продуктовых магазинов, в том числе Spar, Nikora и супермаркет Ska, рядом с ним есть хорошая пекарня. Есть несколько аптек и круглосуточная медклиника.

Перед прогулками в горах по более дальним маршрутам стоит предупредить знакомых или место размещения, куда вы собираетесь и когда планируете вернуться.

В Степанцминде много собак, большинство очень дружелюбны, исключение составляют те, которые охраняют какую-то собственность, к ним приближаться не стоит.

Что посмотреть в Степанцминде кроме Троицкой церкви?

Степанцминда - это небольшой поселок, который при желании можно обойти пешком. Здесь можно посмотреть на руины старых каменных домов, колодцы, барельефы, оставшиеся от советских времен. Стоит увидеть маленькую церковь Архангела Гавриила, расположенную недалеко от реки Терек. Сразу за церковью находится заброшенное здание станции канатной дороги. Эта канатная дорога была построена, чтобы соединить Степанцминду с Троицкой церковью, но она не использовалась. Краеведческий музей, где жил Александр Казбеги, уже несколько лет закрыт.

Церковь Ильи пророка расположена на холме за отелем Rooms. Чтобы добраться до церкви пешком из центра, потребуется около 45 минут, подъем немного крутоват. Любителей продолжительного треккинга может заинтересовать ледник Гергети - маршрут к которому пролегает мимо Троицкой церкви и занимает в общей сложности 8-9 часов.

Что посмотреть в окрестностях Степанцминды?

Село Паншети - здесь можно увидеть руины старых башен, но особенно туристов привлекает питаемый натуральными источниками минеральный бассейн под открытым небом. Он расположен на западном берегу реки в 2,5 км к югу от центра Степанцминды (30-40 минут пешком). Вода в нем холодная и очень чистая, а вокруг горные пейзажи.

Дарьяльское ущелье представляет собой горную расщелину, протянувшуюся почти на 20 км между Степанцминдой и российской границей. Это один из самых впечатляющих пейзажей в этих местах. В этом районе есть различные тропы и смотровые площадки, в том числе Дарьяльский монастырский комплекс на восточной стороне ущелья.

Гвелетские водопады и озера также расположены в Дарьяльском ущелье. Есть два водопада и несколько очень маленьких озер, от крепости сохранились руины стен и одна башня.

Поселок Сно называют музеем скульптур под открытым небом. Село расположено по дороге в Джуту, к юго-востоку от Степанцминды. Скульптуры в виде огромных каменных голов находятся в 9 минутах езды от Степанцминды. Вход стоит 5 лари.

Село Джута находится в долине Сно, примерно в 35 минутах езды от Степанцминды. Это популярное место для пешего туризма, оттуда восходят на массив Чаухи и до села Рошка.

Крепости Закагори расположена в Трусовском ущелье, примерно в 75 минутах езды на машине от Степанцминды. Дальше идет приграничная зона, поэтому для посещения крепости стоит взять с собой паспорт.