Россияне летом отдохнут на Черном море, в Африке и на Кавказе

Более четверти россиян уже определились с летним отпуском, и в тройке лидеров у них остаются курорты Черноморского побережья Кубани, страны Африки и Южного Кавказа.

Несмотря на то, что за окном еще ранняя весна, россияне уже обдумывают планы на лето, а четверть из них уже купили билеты или полностью забронировали свою турпоездку на сезон отпусков, говорится в исследовании сервиса "Купибилет".

"Четверть опрошенных уже купили билеты или полностью забронировали поездку: 12% оформили и билеты, и жилье, еще 12% купили только билеты, а отель пока ищут. Только планируют, но ничего не купили 33% респондентов, а 26% рассчитывают на горящие туры или спонтанные решения"

В обще сложности свой предстоящий летний отдых уже спланировали 59% россиян, а значит, туристическая активность в этом сезоне будет высокой, передает ТАСС.

Как и всегда, пик летних путешествий ожидается в августе: именно его для отдыха выбрали 40% респондентов, 25% отдохнут в июле, 18% - в июне, а 17% предпочитают бархатный сезон, говорится в исследовании.

Главные направления для летнего отдыха практически не изменились: в лидерах - Черноморское побережье Краснодарского края, в фаворе - Сочи, Геленджик и Анапа, их выбирают 27% опрошенных. На втором месте - страны Африки Египет, Тунис и Марокко, поехать туда планируют 19% россиян.

Замыкают тройку лидеров страны Южного Кавказа – Азербайджан, Грузия и Армения, которые выбирают 18% путешественников. Таким образом, почти две трети путешественников (64%) выбирают либо российское побережье, либо ближнее зарубежье и Африку, которые остаются доступными по цене и логистике.

Странно, что из рейтинга практически выпала Турция – возможно, российские туристы уже воспринимают отдых в Анталье или Кемере как аналог Крыма или Кубани. А вот Европа и дальние страны - США, Австралия и Новая Зеландия – еле-еле набрали 2% желающих для отдыха, говорится в материалах исследования.