Эрдоган и Трамп обсудили договоренность о прекращении огня между США и Ираном

В ходе телефонного разговора президенты Турции и США обсудили договорённость о временном прекращении огня между США и Ираном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Главной темой обсуждения стало объявленное накануне соглашение о временном прекращении огня США с Ираном. Об сообщает департамент коммуникаций турецкого президента.

Эрдоган выразил удовлетворение достигнутыми накануне договоренностями. По его словам, это окно возможностей появилось после 40 тяжелых дней для всего мира, и сейчас крайне важно не дать сорвать мирный процесс.

Турецкий президент также заверил Трампа, что Анкара продолжит активно поддерживать усилия по урегулированию конфликта совместно с дружественными странами, в первую очередь с Пакистаном.

