На Северном Кавказе создадут единую энергосбытовую организацию

В России планируют запустить специализированную компанию для управления энергосбытом в Северо-Кавказском федеральном округе в течение 2026 года.

Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко сообщил, что в Северо-Кавказском федеральном округе в течение 2026 года будет создана специализированная энергосбытовая организация. Об этом он заявил в ходе практического семинара ФАС.

"Следующий период — это 2026 год. Мы планируем создание специализированной сбытовой организации на территории Северо-Кавказского федерального округа"

— Петр Конюшенко

Министерство энергетики РФ занимается проработкой мер для повышения финансовой устойчивости рынка в макрорегионе. Одним из ключевых вариантов является формирование единого государственного гарантирующего поставщика.

Конюшенко также обозначил конкретные сроки начала работы компании.

"Задача - с 1 июля чтобы компания приступила к исполнению функций гарантирующего поставщика"

- Петр Конюшенко

Для гарантирующих поставщиков Северного Кавказа могут ввести отдельную надбавку оптового энергорынка, как ранее писала газета "Коммерсантъ". Ее будет получать новый единый государственный гарантирующий поставщик - "Энергосбыт". За Росимуществом могут закрепить либо 100% акций этого органа, либо 51%, распределив остальной пакет между заинтересованными участниками энергорынка.