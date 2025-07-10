Опубликована программа Кавказского инвестиционного форума

Стала известна программа мероприятий Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который пройдет в Минеральных водах с 28 по 30 апреля. Основной темой мероприятия станет развитие кооперации и обсуждение новых идей для экономики регионов СКФО.

Уточняется, что в ходе основных мероприятий будет поднято на обсуждение "формирование практических решений, развитие кооперации и создание новых точек роста для экономики" регионов Северного Кавказа.

Работу форума поделили на тематические блоки, которые посвящены развитию в областях финансов и инвестиций, агропромышленности, туризма, цифровым технологиям.

Кроме того, значительное внимание будет уделено предпринимательству, международному сотрудничеству, развитию инфраструктуры и кадрового потенциала в регионе.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, работа форума направлена на раскрытие экономического потенциала регионов в разных сферах.

"Представленная деловая программа отражает ключевые направления развития экономики и ориентирована на укрепление инвестиционной активности, расширение кооперационных связей и образование устойчивых деловых инициатив"

– Александр Новак

Напомним, Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проводится уже в четвертый раз с. В этом году мероприятие состоится в Минводах с 28 по 30 апреля.