Стали известны дата проведения, место и тематика КИФ-2026

В будущем 2026 году Кавказский инвестиционный форум снова примут Минеральные Воды, он пройдет 17-19 мая и будет посвящен расширению экономического сотрудничества со странами Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.

Вдохновленные успехом Кавказского инвестиционного форума КИФ-2025, завершившегося в Минводах 27 мая, власти Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) приняли решение провести форум в 2026 году на той же площадке, уже начата подготовка к мероприятию, сообщает пресс-служба оргкомитета форума.

"По решению организационного комитета по подготовке и проведению КИФ-2026 в следующем году форум состоится с 17 по 19 мая в городе Минеральные Воды на площадке МВЦ "МинводыЭкспо"

- оргкомитет

Сегодня прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению форума, на котором выступил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил: КИФ-2025 стал важным шагом вперед и по уровню организации, и по содержанию, передает "Интерфакс".

"Молодежная программа охватила ключевые направления - IT, науку, предпринимательство, туризм. Это подтверждает, что у Кавказа есть сильный кадровый ресурс. Уже сегодня мы начинаем подготовку к КИФ-2026, чтобы провести его еще результативнее"

- Александр Новак

Деловая программа КИФ-2026 будет акцентирован на расширение международного экономического сотрудничества со странами Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, а участие в нем примут представители этих государств – это будет способствовать созданию международных транспортно-логистических маршрутов и поможет реализовать инвестиционные проекты в добыче полезных ископаемых, экологии и культуре, - добавили в пресс-службе.