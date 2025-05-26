Ставрополье заключило соглашения на 303 млрд рублей на КИФ-2025

Власти и представители бизнес-кругов Ставропольского края в ходе Кавказского инвестфорума подписали соглашения по инвестиционным проектам на 303 млрд рублей. Среди них строительство отелей и санаториев, а также открытие заводов.

Девять соглашений подписали правительство и предприниматели Ставрополья в рамках Кавказского инвестиционного форума, согласно им, стороны обязуются реализовать инвестпроектов на 303 млрд рублей, рассказал глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, в том числе планируется создание отелей и санаториев – всего на более чем 16 тыс номеров. Еще одна договоренность касается открытия двух заводов: по переработке баранины (он будет создан на востоке края) и по розливу прохладительных напитков (Невинномысск).

"Также по итогам КИФ сможем расширить поддержку малого и среднего бизнеса банковскими структурами, привлечь больше частных вложений в сельское хозяйство, приобретать коммунальную и сельскохозяйственную технику в лизинг на льготных условиях"

– Владимир Владимиров

Губернатор уточнил, что в результате реализации соглашений в крае появится 16 тыс рабочих мест. Вести проекты намерено краевое Минэкономразвития: ведомство проследит за тем, чтобы проекты дали максимально возможный результат.

Напомним, Кавказский инвестиционный форум был организован в Минводах 25-27 мая.