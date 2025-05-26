Соглашения на 206 млрд рублей заключили по итогам КИФ-2025

КИФ-2025 в Минводах завершился подписанием 86 инвестиционных соглашений на общую сумму 206 млрд рублей. За три дня мероприятие посетили свыше 4 тыс человек.

Сегодня завершился последний день Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Минеральных Водах. По его итогам, было заключено 86 соглашений на общую сумму 206,8 млрд руб, рассказали в Фонде Росконгресс.

Уточняется, что пять соглашений из общего числа были подписаны с зарубежными компаниями.

За три дня участниками КИФ стали свыше 4 тыс человек, включая глав и представителей органов власти федерального и регионального уровней, предпринимателей, экспертов, журналистов из РФ, стран СНГ и "каспийской пятерки". Впервые размер выставочной площадки превысил 10 тыс кв м.

Напомним, что КИФ-2025 проходил в Минводах с 25 по 27 мая. Помимо всех регионов Северного Кавказа, свои стенды представили Адыгея, Абхазия и Южная Осетия.