Ближний Восток готов инвестировать в Северный Кавказ

Инвесторы из стран Ближнего Востока заинтересованы в Северном Кавказе, однако их стремления сдерживают только санкции, введенные в отношении России западными странами, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Интерес бизнеса стран Ближнего Востока к Северному Кавказу огромен – его подогревают масштабные проекты, которые претворяются в жизнь в российском регионе, однако бизнесменов пугают санкции, введенные в отношении России западными странами, сообщил на полях КИФ-2025 в Минводах вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я знаю, что есть огромный интерес со стороны наших иностранных коллег, в основном из близлежащих, соседних республик. На форуме мы увидели наших коллег из Ирана, из Азербайджана, Турции. …Пока присматриваются, потому что, как я уже сказал, есть некоторая специфичность в этой ситуации. Тем не менее, уверен, что при ближайшей возможности мы увидим эти инвестиции, потому что интерес огромный"

- Александр Новак

В то же время есть и такие, кто не боится санкций – так, в Чечне уже есть иностранные инвесторы, которые совместно работают в сфере ЖКХ и строительства – особый интерес они проявляют к туристической инфраструктуре и охотно заходят в такие проекты, рассказал Новак в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

Потенциальные инвесторы интересуются проектами в сферах сельского хозяйства и промышленности, в зоне их особого внимания - Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, добавил вице-премьер.