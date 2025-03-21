Вестник Кавказа

Новак предсказал снижение ключевой ставки

Новак предсказал снижение ключевой ставки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Новак считает, что в обозримой перспективе стоит ждать снижения ключевой ставки. На текущем уровне она держится с прошлой осени.

Вице-премьер России Александр Новак назвал временным явлением высокую ключевую ставку. Об этом он сообщил, выступая на Кавказском инвестиционном форуме.

Он подчеркнул, что денежно-кредитная политика (ДКП) будет снижаться.

"Сегодня, конечно, мы все находимся в условиях достаточно сложных с учетом высокой ключевой ставки. Мы понимаем, что это временное явление. По мере снижения инфляции, – а мы это уже наблюдаем, – рассчитываем на то, что ДКП будет смягчаться"

– Александр Новак

Напомним, на последнем заседании, состоявшемся 25 апреля, Центробанк сохранил ставку на уровне 21%. Таким образом, ставка держится на одном уровне с конца октября 2024 года.

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