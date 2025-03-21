Новак предсказал снижение ключевой ставки

Александр Новак считает, что в обозримой перспективе стоит ждать снижения ключевой ставки. На текущем уровне она держится с прошлой осени.
Вице-премьер России Александр Новак назвал временным явлением высокую ключевую ставку. Об этом он сообщил, выступая на Кавказском инвестиционном форуме.
Он подчеркнул, что денежно-кредитная политика (ДКП) будет снижаться.
"Сегодня, конечно, мы все находимся в условиях достаточно сложных с учетом высокой ключевой ставки. Мы понимаем, что это временное явление. По мере снижения инфляции, – а мы это уже наблюдаем, – рассчитываем на то, что ДКП будет смягчаться"
– Александр Новак
Напомним, на последнем заседании, состоявшемся 25 апреля, Центробанк сохранил ставку на уровне 21%. Таким образом, ставка держится на одном уровне с конца октября 2024 года.