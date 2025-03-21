Чем чревато переохлаждение экономики России?

Инфляция в РФ в последнее время снизилась и укладывается в 3-4%. При этом имеются риски переохлаждения российской экономики, заявили в Минэкономразвития.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам рассказал о текущей ситуации в экономике.

Прежде всего он отметил, что инфляция в стране снизилась, однако есть опасность переохлаждения российской экономики.

"Мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики"

– Максим Решетников

Инфляция в последние несколько недель находится в диапазоне 3-4%, согласно недельным данным, добавил министр. В МЭР рассчитываются, что в мае показатели инфляции за месяц не будут сильно отличаться от данных по неделям, и что низкая инфляция в мае будет учтена Центробанком при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике.

Следующее заседание ЦБ РФ по учетной ставке состоится 6 июня.