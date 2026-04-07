По делу о нападении на консульство Израиля задержали 10 человек в Турции

По делу о нападении на консульство Израиля задержали 10 человек в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции продолжается расследование уголовного дела о нападении на консульство Израиля. Один из трех нападавших был убит, двух других задержали.

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в Стамбуле 10 человек в рамках расследования дела о нападении на консульство Израиля. Об этом пишут 8 апреля турецкие средства массовой информации.

Изначально сообщалось о задержании 3 человек, однако затем их количество увеличилось до 10, передает газета Turkiye Gazetes.

Накануне возле генерального консульства Израиля в Стамбуле произошла перестрелка между тремя террористами и полицией. Один из террористов был убит, а двух других ранили и задержали. В ходе перестрелки также получили ранения двое полицейских. В МВД Турции отметили, что террористы прибыли из Измита и имели связь с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).

Вам может быть интересно

