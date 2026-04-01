В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,1

На юго-востоке Казахстана было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки случились в 117 км от Алматы.

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали на территории Казахстана, в Илийском районе Алматинской области. Об этом сообщили в Национальном научном центре сейсмологических исследований и информации МЧС республики Казахстан.

Специалисты уточнили точные координаты сейсмического события, отметив, что очаг располагался более чем в 100 км к северо-западу от Алматы.

"Эпицентр расположен в 117 км на северо-запад от Алматы на территории Казахстана (Алматинская область, Илийский район)"

- МЧС Казахстана

По данным Института геофизических исследований Национального ядерного центра, энергетический класс сейсмособытия составил 9,4, а глубина залегания эпицентра — 8 км. В МЧС добавили, что жители села Курты ощутили толчки силой 2 балла, однако сведений о жертвах или повреждении зданий нет.