У Израиля еще есть цели в Иране - Нетаньяху

Власти Израиля не намерены отказываться от стратегических планов после заключения соглашения о прекращении огня между США и Ираном, сохраняя готовность к возобновлению атак, заявил премьер-министр Израиля.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассматривает перемирие США с Ираном как "остановку в пути", при этом сохраняются все прежние цели в отношении Ирана. Об этом сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

Комментируя ситуацию, Нетаньяху подчеркнул, что текущая военная кампания еще далека от своего завершения.

"Я хочу подчеркнуть: это не конец кампании. Это остановка на пути к достижению всех наших целей"

— Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер также отметил, что страна готова добиваться выполнения поставленных задач любыми методами, в том числе через возобновление полномасштабных атак в случае необходимости.

"У нас еще много целей, которые мы должны достичь, и мы достигнем их либо путем соглашения, либо путем возобновления боевых действий. Мы готовы вернуться к боевым действиям в любой момент, когда это будет необходимо"

— Биньямин Нетаньяху