Израиль объявил о приостановке ударов по Ирану

В ЦАХАЛ подтвердили приостановку военных действий против Ирана. Ранее сегодня о двухнедельном перемирии сообщили США и Иран.

Израиль приостановил атаки на Иран в соответствии с директивами политического руководства. Об этом сказано в сообщении, распространенном 8 апреля Армией обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ отметили, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне.

"В соответствии с директивами политического эшелона ЦАХАЛ приостанавливает огонь в рамках кампании против Ирана и находится в состоянии повышенной боевой готовности в обороне и готовности ответить на любое нарушение"

– армейская пресс-служба

Ранее сегодня стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. На время этого перемирия возобновится движение судов через Ормузский пролив. Ближайшие ирано-американские переговоры состоятся в столице Пакистана в эту пятницу, 10 апреля.

Напомним, США и Израиль начали наносить удары по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию и американские объекты в странах Ближнего Востока.