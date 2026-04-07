МИД Турции назвал недопустимыми израильские атаки на Ливан

В Турции осудили израильские удары по Ливану, которые привели к многочисленным жертвам и обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением, в котором резко осудило действия Израиля в Ливане.

В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия Израиля лишь усугубляют и без того тяжелую ситуацию в ближневосточном регионе.

"Мы вновь заявляем о своей решительной поддержке защиты суверенитета и территориальной целостности Ливана"

— МИД Турции

Израиль же, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. В результате число погибших достигло 112 человек. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами страны и с учетом технических ограничений.