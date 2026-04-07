Тегеран будет брать за проход через Ормузский пролив $1 за баррель

Власти Ирана назвали сумму, которую они намерены брать с танкеров с нефтью, проходящих через Ормузский пролив.

Иранские власти собираются взимать по $1 за баррель нефти с каждого танкера, который они будут пропускать через Ормузский пролив. Такую цифру назвал представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции ИРИ Хамид Хосейни.

Как передает FT, он уточнил, что Иран также намерен проверять провозимые грузы, чтобы двухнедельное перемирие не стало способом доставки оружия. Чиновник предупредил, что на проверку будет затрачиваться определенное время.

Представитель организации подробно описал новую процедуру прохода судов через Ормузский пролив. По его словам, от всех танкеров должны будут приходить электронные письма со сведениями о грузе, затем Иран в ответ будет сообщать им размер пошлины. Платить нужно будет в криптовалюте, по тарифу $1 за баррель, танкеры без нефти смогут передвигаться без оплаты.

"Как только письмо получено и Иран завершит оценку, судам будет даваться несколько секунд на оплату в биткойнах, что гарантирует невозможность ее отслеживания или конфискации из-за санкций"

– Хамид Хосейни

Чиновник обратил особое внимание на то, что если какое-либо судно попробует пройти без оплаты, то оно будет уничтожено.

Стоит отметить, что в Ормузском проливе в основном ходят танкеры, которые могут перевозить 1,5-2 млн баррелей нефти.