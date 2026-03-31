Россия получит дивиденды от АЭС Аккую после 2035 года

Дивиденды от поставок электроэнергии, выработанной на АЭС Аккую в Турции, начнут поступать после 2035 года.

Продажа электроэнергии, полученной от работы первой турецкой АЭС Аккую, даст дивиденды после 2035 года, следует из годового отчета компании "Росатом Зарубежная генерация".

Строительство этой атомной электростанции ведет Росатомом.

Что касается АО "Росатом Зарубежная генерация", то эта компания занимается управлением проектами по строительству и эксплуатации АЭС российского дизайна в других странах. В частности, она несет ответственность за привлечение денежных средств и возврат инвестиций.

Стоит отметить, что четыре года назад компания получила статус центра компетенций по продвижению и продаже продукции Росатома в Турции.

В данный момент "Росатом Зарубежной генерации" не получает выручки или прибыли, так как занимается обеспечением финансирования инвестпроектов.