Белый дом прокомментировал статус Ливана в соглашении о перемирии

В США рассматривают возможность включения Ливана в соглашение о временном прекращении огня с Ираном. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она еще раз напомнила, что на данный момент договоренности о перемирии с Ираном не включают прекращение боевых действий в Ливане. Ливитт отметила, что окончательный статус Ливана в рамках соглашения будет определен в ходе консультаций на высшем уровне.
"Ливан не является частью прекращения огня... Уверена, что этот вопрос будет обсуждаться президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху и всеми вовлеченными сторонами"
— Кэролайн Ливитт
Представитель Белого дома также отвергла предположения о том, что Израиль предпринимает попытки сорвать договоренности о прекращении огня с Ираном. По её словам, в личном общении с Трампом израильский премьер подтвердил свою приверженность партнерству с США.
"В частной беседе премьер-министр Нетаньяху изложил именно то, что и огласил публично: он поддерживает президента, и Израиль остается ключевым союзником и партнером США" — Кэролайн Ливитт