Иран не будет обогащать уран – Трамп

Президент США утверждает, что Иран перестанет заниматься обогащением урана. Такое заявление он сделал после вступившего в силу двухнедельного перемирия между странами.

Иран больше не будет заниматься обогащением. С таким утверждением выступил 8 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

На своих страницах в соцсетях он отметил, что США совместно с Ираном вывезут всю зарытую ядерную пыль с территории Исламской Республики.

"Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты в сотрудничестве с Ираном выкопают и вывезут всю глубоко зарытую ядерную пыль"

– Дональд Трамп

Он также подчеркнул, что после того, как в Иране сменилась власть, США будут сотрудничать с ним.

"Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, где, как мы определили, произошла очень продуктивная смена режима"

– глава Белого дома

Ранее сегодня стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. На время этого перемирия возобновится движение судов через Ормузский пролив. Ближайшие ирано-американские переговоры состоятся в столице Пакистана в эту пятницу, 10 апреля.