Иран не будет обогащать уран – Трамп

Иран больше не будет заниматься обогащением. С таким утверждением выступил 8 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
На своих страницах в соцсетях он отметил, что США совместно с Ираном вывезут всю зарытую ядерную пыль с территории Исламской Республики.
"Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты в сотрудничестве с Ираном выкопают и вывезут всю глубоко зарытую ядерную пыль"
– Дональд Трамп
Он также подчеркнул, что после того, как в Иране сменилась власть, США будут сотрудничать с ним.
"Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, где, как мы определили, произошла очень продуктивная смена режима"
– глава Белого дома
Ранее сегодня стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. На время этого перемирия возобновится движение судов через Ормузский пролив. Ближайшие ирано-американские переговоры состоятся в столице Пакистана в эту пятницу, 10 апреля.