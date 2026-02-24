Телеканалы Грузии получили предупреждения о нарушениях

Грузинские телекомпании были уличены в нарушениях – им вынесли предупреждения, а если нарушения повторятся, то каналам грозит штраф.

Ряд телеканалов в Грузии нарушили требования закона "О вещании", они получили предупреждения, говорится в сообщении, распространенном Национальной комиссией по коммуникациям.

Уточняется, что речь идет о телекомпаниях "Имеди", "ПосТВ", "ТВ Пирвели" и "Формула". Они были уличены в нарушениях в ходе проверки на объективность и точность освещения событий.

Проправительственная "Имеди" совершила четыре нарушения, все они были связаны с подачей фактов на базе личного отношения ведущих.

Еще одна близкая к власти телекомпания – "ПосТВ" – нарушила закон семь раз, в том числе ведущие ее информационных программ озвучивали личные мнения, информация также не всегда передавалась с надлежащей точностью.

На счету оппозиционной "ТВ Пирвели" 18 нарушений закона, включая освещение новостей в соответствии с личными мнениями, одностороннее освещение ситуации, и подача информации без надлежащей точности.

Еще один оппозиционный телеканал, "Формула", преступил грань закона 20 раз: как правило, он нарушал принцип беспристрастности.

Так как нарушения у всех каналов были зафиксированы в первый раз за последний год, комиссия только вынесла телекомпаниям письменное предупреждение. Если нарушения не будут устранены, то последуют штрафы.