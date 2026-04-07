Катар призвал Иран компенсировать ущерб от атак

Ирану необходимо компенсировать ущерб, причиненный Катару в ходе последних атак. Об этом сказано в сообщении, появившемся 8 апреля на сайте министерства иностранных дел Катара.

Два идентичных письма, в которых содержится данный призыв, Катар направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН в этом месяце Джамалю Фаресу Алроваи.

В МИД Катара отметили, что 2, 3, 5 и 6 апреля Иран атаковал территорию страны с помощью беспилотников и крылатых ракет. В письмах говорится о том, что эти незаконные действия Ирана влекут за собой международную ответственность, обязывая ее, в зависимости от обстоятельств, выплатить компенсацию за весь ущерб, понесенный Катаром в результате этих действий.

С конца февраля США и Иран проводят кампанию против Ирана, в рамках которой атакуют объекты в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран наносит удары по территории еврейского государствам и объектам США, расположенным в странах Ближнего Востока.