Азербайджанские каратисты везут домой 11 медалей

На чемпионате мира по ашихара-карате, который прошел в турецкой курортной Анталье, триумфально выступили азербайджанские спортсмены – они стали третьими в турнире и везут домой 8 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Азербайджанская сборная достойно выступила на чемпионате мира по ашихара-карате в Турции, еще раз подтвердив отличную подготовку и волю к победе.

Турнир проходил в турецкой курортной Анталье, его организатором выступила Международная организация ашихара-карате (AIKO), а участи в нем приняли более 900 спортсменов из 20 стран мира, сообщает İdman.Biz.

В состав сборной Азербайджана входили 18 спортсменов, и по итогам соревнований они заняли третье место в командном зачете: в сложных поединках азербайджанские каратисты завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

У взрослых золото выиграли Кянан Гулиев и Ульфат Велиев, а Ибрагим Халилов к тому же был признан самым техничным бойцом турнира.

Отличились и дети – так, Орхан Шахмамедов признан лучшим в категории 12-13 лет (40 кг), а Мехди Халилов завоевал сразу золотые медали в разных дисциплинах - кумите и ката.

Еще одним чемпионом стал Алекпер Мирзаев, который показал лучшую подготовку как в ашихара-карате, так и в боях "фулл контакт".