Израиль открывает святые места Иерусалима для паломников

Святые места Иерусалима сегодня все же откроются для паломников, которые прибывают в древний город в преддверии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня, сообщили в полиции Израиля.

"Иерусалимский округ готов к открытию святых мест. В свете изменений в оборонной политике и обновленных указаний командования тыла, 9 апреля 2026 года святые места в городе Иерусалиме вновь откроются для посетителей и молитв"

- заявление полиции

Полиция страны обещает обеспечить паломникам максимальную защиту и порядок – на улицы города выйдут сотни полицейских, пограничников и добровольцев, которые будут размещены по всему Иерусалиму - в Старом городе и в святых местах, заявил командующий Иерусалимским округом Авшалом Пелед.

Напомним, ранее на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке власти Израиля распорядились закрыть все святыни в Иерусалиме, однако в преддверии праздничной пасхальной службы в день схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в стране решились на послабления для паломников.