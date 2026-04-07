Раскрыты последствия прорыва дамбы в Дагестане

Специалист рассказал о последствиях прорыва дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане, отметив разрушение приречных лесов и риск возникновения новых локальных подтоплений.

Кандидат географических наук Идрис Идрисов предупредил о риске наводнений из-за закупорки русла реки Дарвагчай грязевыми массами после прорыва дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученый уточнил, что потоки уже уничтожили обширные площади приречных лесов и кустарников ниже по течению, поэтому сейчас критически важно организовать мониторинг грязевых заторов вблизи моря и обеспечить искусственный сброс скапливающейся воды.

"Была разрушена большая площадь приречных лесов и кустарников ниже по долине. Грязевые массы могли закупорить небольшое русло реки Дарвагчай вблизи моря и вызвать там локальные разливы"

- Идрис Идрисов

Географ пояснил, что размыв участка дамбы водохранилища мог произойти из-за сильных весенних ливней, выпавших на уже переувлажненную почву, и быстрого стока воды с безлесных склонов. Еще одной вероятной причиной называется перекрытие аварийного водосброса малым оползнем.

Напомним, ранее на Дагестан обрушились мощные ливни и ураганный ветер, которые нанесли серьезный ущерб инфраструктуре и привели к сходам селей в горных районах. В Махачкале власти ввели режим ЧС, а коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.