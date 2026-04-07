Глава МЭА предупредил о последствиях проблем с Ормузским проливом

Значительные и долговременные последствия повлечет за собой нерешенная проблема Ормузского пролива, рассказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Говоря о Европе, он уточнил, что даже при не полностью открытом пути через пролив в текущем месяце каких-либо больших сложностей Европу не ждет. Но через несколько недель положение начнет обостряться, в первую очередь начнется дефицит дизельного топлива и авиакеросина, так что, возможно, авиакомпаниям придется сокращать количество рейсов.

"Надеюсь, что к концу апреля Ормузский пролив снова будет полностью открыт. Чем дольше он остается закрытым, тем болезненнее будут последствия и тем труднее будет вернуться к довоенному состоянию"

– Фатих Бироль

Глава МЭА напомнил о повреждении также ряда объектов энергетической инфраструктуры, предупредил о росте цен на энергоносители, неизбежном при блокировке Ормузского пролива.

Бироль добавил, что если Ормузский пролив не откроется никогда, то экономики стран Европы, и не только, будут избавляться от последствий такого сценария на протяжении нескольких лет. Более того, отметил он, цены на энергоносители могут снизиться, но мышление людей уже изменится – случившееся станет поводом для пересмотра энергетических стратегий.