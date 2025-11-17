Изучена запись разговоров экипажа разбившегося в Грузии турецкого самолета

Эксперты провели исследование аудиозаписи, на которой зафиксированы разговоры экипажа военного самолета С-130 ВВС Турции, потерпевшего авиакатастрофу в ноябре прошлого года над Грузией. Соответствующее заявление распространило Минобороны Турции.

Специалисты проанализировали материалы, полученные с устройства записи переговоров. Из них следует, что вплоть до момента крушения разговоры экипажа не выходили за стандартные рамки, системы самолета действовали штатно, авария случилась внезапно.

В Минобороны обратили особое внимание на то, что из-за отрыва хвоста самолета от фюзеляжа пострадали электрические и информационные кабели регистратора полетных данных. В связи с этим в бортовом самописце не оказалось никаких данных, которые могли бы помочь установить причину трагедии.

В ведомстве добавили, что была проведена тщательная проверка двигателей и винтов воздушного судна. Оказалось, что до аварии они работали исправно.

"В результате отделения винтов никаких признаков повреждения фюзеляжа самолета не выявлено"

– Минобороны Турции

Напомним, что жертвами авиакатастрофы с военно-транспортным самолетом C-130 ВВС Турции, случившейся в воздушном пространстве Грузии, стали все 20 человек, которые в тот момент были на борту.