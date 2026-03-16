Армения обнулила пошлины на ряд иранских товаров

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании ввело тарифную квоту на определенные виды товаров, импортируемых из Ирана в Армению, на весь 2026 год.

Сами товары не перечисляются, однако известно, что на их импорт будет применяться нулевая таможенная пошлина – такое решение было принято на основе рекомендаций Коллегии Евразийской экономической комиссии, говорится в обосновании, передает NEWS.am.

Некоторые пункты документа дают основание полагать, что речь идет о распределении допустимого объема импорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, которое ведется в соответствии с положениями правительства Армении.

Также документом предоставляется право министерству экономики страны, ответственному за таможенное регулирование в рамках членства в Евразийском экономическом союзе, выдавать разрешения на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Ирана.

Напомним, ранее мы писали, что с началом войны Армения уже почувствовала на себе спад торговли с Ираном, заявил Чрезвычайный и полномочный посол Тегерана в Ереване Халил Ширголами. К счастью, война не оказала очень серьезного негативного влияния на экономическое сотрудничество с Арменией: торговля ведется, граница открыта, и ее по-прежнему пересекают большегрузы. Ожидается, что новые транзитные маршруты между Ираном и Арменией, включая железнодорожное сообщение, внесут позитивный вклад в развитие отношений между двумя соседними странами, отметил дипломат.