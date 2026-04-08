Россияне не потеряли интерес к отдыху в Дагестане

Российские путешественники продолжают активно бронировать на туры в Дагестан, однако из-за паводков спрос на них сместился на летний период, сообщает Российский союз туриндустрии.

Весенние паводки, пик которых сейчас фиксируется в Дагестане, отпугнул российских туристов, но только на ближайший период – однако спрос на отдых в республике в летний период по-прежнему сохраняется, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"На ближайшую неделю туристы аннулируют туры, новых продаж на апрель почти нет. Но на май и начало лета туры продаются, и в целом на летний сезон объемы продаж сопоставимы с прошлогодними"

- РСТ

Пока темпы бронирования туров в Дагестан замедлились на 40%, та же картина на фоне сообщений о наводнении в республике отмечается во многих туристических агентствах – очевидно, что большая часть туристов взяла паузу, чтобы дождаться улучшения паводковой ситуации в регионе, передает портал "Это Кавказ".

Тем не менее, интерес к направлению по-прежнему сохраняется, ежедневно по всем агентствам проходят новые бронирования экскурсионных туров и пляжных отелей на лето.

Не отказываются туристы и от ранее купленных туров на май-сентябрь, и это внушает оптимизм отельерам, которые полным ходом готовятся к приему постояльцев в высокий сезон. Ожидается, что по мере стабилизации ситуации спрос будет восстановлен.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фоне сообщений о надвигающейся на Северный Кавказ третьей волне дождей туристы отменили четверть купленных туров в Дагестан на майские праздники. Только за последнюю неделю в РСТ отметили падение продаж новых туров в регион на 40%, отметил член правления союза, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, подчеркнув: на ближайшие даты бронирований нет, но спрос на лето после 1 июня сохраняется на высоком уровне.