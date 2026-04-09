Полицейские Северного Кавказа собрали 22 т гумпомощи для Дагестана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестан в скором времени прибудет гуманитарная помощь от северо-кавказского главка МВД России: служащие ведомства по собственному желанию собрали продукты для жителей пострадавших от наводнений и селей населенных пунктов РД.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел РФ, служащие главка ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу проявили инициативу по организации гуманитарной помощи жителям Дагестана, оказавшимся без крова или хозяйства в результате апрельских масштабных наводнений.

Напомним, что с конца марта в Дагестане шли затяжные проливные дожди, спровоцировавшие выход рек из берегов, сход селей и камнепадов, разрушение дорог, мостов, водопроводов и ЛЭП. В нескольких городах и районах пришлось эвакуировать население из затопленного жилья. В республике был введен режим ЧС федерального значения.

Общий вес гуманитарной помощи от северо-кавказских полицейских составил 22 т.

"По инициативе сотрудников ЦГЗ ГУ МВД России по СКФО в республику направлен гуманитарный груз для жителей, чьи дома и быт нарушило стихийное бедствие"

– пресс-служба МВД России

Основная часть этой гуманитарной помощи – продовольствие с долгим сроком годности.

