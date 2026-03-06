В Афганистане расстреляли группу паломников - СМИ

Неизвестные сегодня открыли огонь по отдыхающим в афганской провинции Герат паломникам, пришедшим поклониться шиитской святыне "Сейед Мохаммад Ага": погибли семеро, ранены более 10 человек.

Группа неизвестных на мотоциклах сегодня после полудня устроила кровавую бойню, открыв огонь из автоматического оружия по людям в парке уезда Инджиль афганской провинции Герат: семеро погибли, более человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает "Сэда-е Афган".

"Неизвестные вооруженные люди застрелили мирных жителей в деревне Дахмири уезда Инжиль провинции Герат. В результате атаки погибли и получили ранения десятки человек"

- сообщение

Все пострадавшие в результате стрельбы были доставлены в гератскую региональную больницу, которая переживает один из самых трудных дней. Среди жертв есть дети - как убитые, так и раненые, а состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое, передает РИА Новости.

МВД Афганистана уже подтвердило случившееся. Как полагают правоохранители, люди совершали паломничество к шиитской святыне "Сейед Мохаммад Ага" и отдыхали там в местном парке.

По предварительным данным официального представителя и пресс-секретаря министерства Абдула Матина Кани, в результате инцидента погибли 7 человек и получили ранения еще 13.