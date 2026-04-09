Россия начала пасхальное перемирие с Украиной

Россия на 32 часа приостановила военные действия на Донбассе в связи с приближением главного православного праздника – Пасхи.

Сегодня в 16:00 по московскому времени российские войска приостановили наступательные действия в рамках специальной военной операции на Донбассе в соответствии с ранее объявленным пасхальным перемирием.

Известно, что перемирие с российской стороны продлится 32 часа, до полуночи понедельника 13 апреля. Соответствующее решение на днях принял президент России Владимир Путин.

В то же время войска остаются в состоянии постоянной готовности на всех участках фронта на случай нарушения условий перемирия с украинской стороны.

Напомним, что впервые пасхальное перемирие во время специальной военной операции вводилось в прошлом году – тогда оно продлилось 72 часа.