Вестник Кавказа

Для пострадавших от наводнения в Дагестане собрали более 600 миллионов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 600 тысяч россиян поддержали пострадавших от наводнения жителей Дагестана, собрав для них более 600 миллионов рублей через приложение фонда "Надежда" Tooba.

Россияне не остались равнодушными к беде, постигшей жителей Дагестана: с помощью благотворительного приложения Tooba они собрали более 600 млн рублей на помощь пострадавшим от масштабного наводнения. Всего инициативу фонда "Надежда", открытую 29 марта, поддержали более 300 тыс граждан по всей стране.

"Пожертвования продолжают поступать, общая сумма превысила 600 млн рублей. По оценке платформы, это крупнейшая кампания в ее истории и крупнейший частный благотворительный сбор такого типа в России"

- пресс-служба Tooba

Все собранные средства перечисляются в фонд "Надежда" – на них нуждающиеся в помощи семьи смогут приобрести предметы первой необходимости, восстановить свои базовые бытовые условия и получить другую срочную помощь, передает портал "Это Кавказ".

Доноры постоянно направляют средства, причем суммы варьируют от 100 до 100 тыс рублей. Особенно отрадно, что в это трудное время люди стремятся совершить добро и помочь нуждающимся, поведал основатель благотворительного приложения Рамазан Меджидов.

Напомним, в конце марта и 5 апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, что привело к подтоплению домов. Из-за разгула стихии возникли перебои с водо- и электроснабжением. В Дербентском районе произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч местных жителей. В горах сошли лавины и сели. В результате непогоды погибли шесть человек.

Вам может быть интересно

