В Грузию прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Спустя всего пять часов после схождения Благодатного огня в Иерусалиме его частица была перевезена грузинскими священниками в Тбилиси. От этой частицы Благодатный огонь будет разожжен во всех церквях Грузии для пасхальных служб.

Вновь образовавшийся в Кувуклии над Гробом Господним Благодатный огонь, символизирующий приближение Пасхи – дня воскресения Иисуса Христа – был по традиции отправлен сегодня самолетами во все страны, отмечающие завтра этот важнейший православный праздник. Одной из первых Благодатный огонь получила Грузия.

В республику Благодатный огонь был доставлен бортом национального авиаперевозчика Georgian Airways в сопровождении грузинских священников, лично участвовавших в церемонии схождения огня в Иерусалиме.

Из Тбилисского аэропорта Благодатный огонь был перевезен в храм Сиони, где сегодня служат крупнейшую грузинскую литургию в честь Пасхи. Священники со всей Грузии прибыли в Тбилиси, чтобы получить частицу Благодатного огня и привезти его в свои церкви.

Напомним, что, благодаря заключению перемирия между США и Ираном израильская полиция сняла блокаду со всех религиозных объектов в Иерусалиме, что сделало возможным проведение церемонии схождения Благодатного в обычном виде, с участием священников множества христианских церквей.