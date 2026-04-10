В Грузию прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Вновь образовавшийся в Кувуклии над Гробом Господним Благодатный огонь, символизирующий приближение Пасхи – дня воскресения Иисуса Христа – был по традиции отправлен сегодня самолетами во все страны, отмечающие завтра этот важнейший православный праздник. Одной из первых Благодатный огонь получила Грузия.
В республику Благодатный огонь был доставлен бортом национального авиаперевозчика Georgian Airways в сопровождении грузинских священников, лично участвовавших в церемонии схождения огня в Иерусалиме.
Из Тбилисского аэропорта Благодатный огонь был перевезен в храм Сиони, где сегодня служат крупнейшую грузинскую литургию в честь Пасхи. Священники со всей Грузии прибыли в Тбилиси, чтобы получить частицу Благодатного огня и привезти его в свои церкви.
Напомним, что, благодаря заключению перемирия между США и Ираном израильская полиция сняла блокаду со всех религиозных объектов в Иерусалиме, что сделало возможным проведение церемонии схождения Благодатного в обычном виде, с участием священников множества христианских церквей.