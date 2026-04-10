Нетаньяху озвучил главное достижение операции Израиля и США против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в видеообращении, что стало главным достижением операции еврейского государства и Соединенных Штатов против Ирана.

Он отметил, что военные действия против Исламской Республики позволили устранить экзистенциальную угрозу, передает Reuters.

"Операция еще не закончилась, но уже сейчас можно с уверенностью сказать: мы добились исторических успехов. Мы начали эту кампанию, потому что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия и возможности производить сотни ракет в день"

– израильский премьер

Биньямин Нетаньяху пояснил, что эти две экзистенциальные угрозы должны были исчезнуть. При этом обратил внимание на то, что Иран по-прежнему обладает обогащенным ураном, который необходимо вывезти.

"Либо это произойдет по соглашению, либо это произойдет другими способами"

– Биньямин Нетаньяху

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по объектам, расположенным в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и американские объекты в странах Ближнего Востока. В эту среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня.