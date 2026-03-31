В Грозном построят новую школу искусств

В Чечне реализуют строительство школы искусств на 300 учеников, сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.
Уточняется, что глава культурного ведомства Иса Ибрагимов уже проинспектировал ход подготовки к строительству проекта.
Школа будет построена в городе Грозный до конца 2026 года.
"В настоящее время объект находится на подготовительном этапе. В ближайшее время планируется приступить к основным строительным работам"
— пресс-служба министерства культуры Чечени
Согласно проекту, школа будет представлять собой двухэтажное здание на 300 учебных мест.
Для них будут спроектированы 9 кабинетов для индивидуальных занятий и восемь классов для кружковой деятельности.
Кроме того, в школе будут залы для хореографии, актовый зал, столовая, медпункт и административные кабинеты.