В Грозном построят новую школу искусств

В текущем году запланировано в столице Чечни построить школу искусств, рассчитанную на 300 учеников. В учебном заведении подготовят пространство для изучения хореографии, живописи и музыки.

Уточняется, что глава культурного ведомства Иса Ибрагимов уже проинспектировал ход подготовки к строительству проекта.

Школа будет построена в городе Грозный до конца 2026 года.

"В настоящее время объект находится на подготовительном этапе. В ближайшее время планируется приступить к основным строительным работам"

— пресс-служба министерства культуры Чечени

Согласно проекту, школа будет представлять собой двухэтажное здание на 300 учебных мест.

Для них будут спроектированы 9 кабинетов для индивидуальных занятий и восемь классов для кружковой деятельности.

Кроме того, в школе будут залы для хореографии, актовый зал, столовая, медпункт и административные кабинеты.