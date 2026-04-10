Вестник Кавказа

Благодатный огонь привезен в Москву

Храм Христа Спасителя на Пасху
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Храм Христа Спасителя в канун Пасхи получил Благодатный огонь, вновь загоревшийся сегодня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в ознаменование воскресения Иисуса Христа.

Фонд Андрея Первозванного около часа назад доставил в Россию Благодатный огонь, церемония схождения которого была проведена сегодня днем в Кувуклии над Гробом Господнем в Иерусалиме. Священный огонь необходим для праздничных литургий в канун Пасхи – важнейшего православного праздника.

Частицу Благодатного огня в Москву доставил самолет "Валентина Терешкова", принадлежащий государственной корпорации "Роскомос". Рейс из Иерусалима приземлился в авиагавани "Внуково".

В этом году не была организована масштабная встреча священного огня, символизирующего воскресение Иисуса Христа, прямо в аэропорту. В первоочередном порядке Благодатный огонь привезли в Храм Христа Спасителя.

Далее его привезут в другие московские церкви и передадут в епархии РПЦ.

В церемонии схождения Благодатного огня в Кувуклии участвовали викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност и председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
995 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.