Благодатный огонь привезен в Москву

Храм Христа Спасителя в канун Пасхи получил Благодатный огонь, вновь загоревшийся сегодня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в ознаменование воскресения Иисуса Христа.

Фонд Андрея Первозванного около часа назад доставил в Россию Благодатный огонь, церемония схождения которого была проведена сегодня днем в Кувуклии над Гробом Господнем в Иерусалиме. Священный огонь необходим для праздничных литургий в канун Пасхи – важнейшего православного праздника.

Частицу Благодатного огня в Москву доставил самолет "Валентина Терешкова", принадлежащий государственной корпорации "Роскомос". Рейс из Иерусалима приземлился в авиагавани "Внуково".

В этом году не была организована масштабная встреча священного огня, символизирующего воскресение Иисуса Христа, прямо в аэропорту. В первоочередном порядке Благодатный огонь привезли в Храм Христа Спасителя.

Далее его привезут в другие московские церкви и передадут в епархии РПЦ.

В церемонии схождения Благодатного огня в Кувуклии участвовали викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност и председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.