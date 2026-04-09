Более полутысячи домов остаются подтопленными в Дагестане – МЧС РФ

В семи населенных пунктах Дагестана после сильных дождей остаются подтопленными более 500 домов. Об этом сказано в распространенном 12 апреля сообщении МЧС России.
"На территории региона остаются подтопленными в 5 муниципальных образованиях в 7 населенных пунктах 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог"
– пресс-служба ведомства
В настоящее время в пунктах временного размещения в республике находятся 523 человека. Психологическую помощь им оказывают специалисты от МЧС России и РСЧС.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что в Чечне вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Сейчас там проводятся восстановительно-ремонтные работы.
Напомним, ранее на этой неделе в Дагестане ввели режим ЧС федерального уровня. Согласно последним данным, жертвами наводнения стали 6 человек, пострадали свыше 6,2 тыс пострадали.