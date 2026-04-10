Православные всего мира отмечают Пасху

В воскресенье, 12 апреля, православные христиане отмечают праздник Пасхи, Воскресения Христова. Он символизирует победу жизни над смертью и традиционно является главной датой в православном календаре.

В ночь с субботы на воскресенье в храме Христа Спасителя в Москве состоялась праздничная литургия, которую провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ее посетил и президент России Владимир Путин.

Глава российского государства поздравил всех православных верующих и всех соотечественников с Пасхой. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, он отметил, в частности, что этот праздник наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости.

Президент РФ добавил, что Пасха объединяет всех россиян вокруг вековых традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что РПЦ и другие христианские конфессии также играют важную роль в сбережении исторического и культурного наследия России.

"Огромную созидательную роль в сбережении нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии"

– Владимир Путин

Ранее в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова. Накануне священный огонь, необходимый для праздничных литургий в канун Пасхи, был доставлен в Москву.